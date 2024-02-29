Tüketici kredileri 1 trilyon 560 milyar lirayı aştı

Kaynak: AA
Tüketici kredileri 1 trilyon 560 milyar lirayı aştı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 150 milyar 917 milyon lira artarak 12 trilyon 203 milyar 83 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri ise 1 trilyon 562 Milyar liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'nın haftalık bülteni yayınlandı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi 23 şubat haftasında 150 Milyar 917 milyon lira artış gösterdi.

Bu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 52 milyar 166 milyon liradan 12 trilyon 203 milyar 83 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 50 milyar 23 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 128 milyar 210 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ UÇUŞTA

Tüketici kredileri 23 şubat haftasında uçuşa geçti.Tüketici kredileri bu hafta 23 milyar 344 milyon lira artış göstererek, 1 trilyon 562 milyar 30 milyon liraya yükseldi. Bu kredilerin 437 milyar 751 milyon lirası konut, 93 milyar 100 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 31 milyar 178 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI ARTTI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 23 Şubat haftasında yüzde 2,3 artış gösterdi. Böylece vatandaşların kredi kartı borçları 1 trilyon 273 milyar 609 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 561 milyar 930 milyon lirasını taksitli, 711 milyar 678 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 334 milyon lira azalarak 194 milyar 420 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 160 milyar 550 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

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