Tüketicileri aldatan reklamlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşı aldatan reklamlara 24 Milyon lira ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar Reklam Kurulu'nca incelendi. Görüşülen185 dosyadan 157'si mevzuata aykırı bulundu. Bakanlığın radarına giren reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN REKLAMLARA CEZA

Reklam kurulu incelemesinde,157 dosyadan 47’sini ise tüketici sağlığını ilgilendiren reklamlar oluşturduğu yönünde karar verdi. Başta takviye edici gıdalar olmak üzere, gıda ve kozmetik ürünleri gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik sağlık beyanı içeren ürün reklamları ve sağlık hizmetlerine ilişkin reklamlar incelendi. Bu incelemelerde firmaların vadettikleri beşeri faydalar hakkında tüketicilerin kandırıldığına karar verildi. 47 dosya hakkında toplam 9 milyon 126 bin 735 lira idari para ceza uygulandı.

2 AYDA 47 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA

Reklam Kurulu bu yılın ilk iki ayında toplam 345 dosyayı inceledi ve görüş bildirdi. Tüketicileri aldatan ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklamların tespit edildiği 296 adet dosya hakkında durdurma cezası verildi. Bu incelemelerde toplam 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.