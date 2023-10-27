Tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran konfederasyon başkanı dolandırıldı

Tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran ve haklarını koruyan konfederasyon başkanı siber dolandırıcıların son hedefi oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, sosyal medya hesabının şifresini dolandırıcılara kaptırdı.

KAYNAK: DHA
Tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran konfederasyon başkanı dolandırıldı

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, pek çok kez uyarıda bulunduğu siber dolandırıcıların hedefi oldu. Şüpheliler, Ağaoğlu'na sosyal medya üzerinden yardım toplama bahanesiyle ulaştı.

Olayı anlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, "İki yetim yavru için yardım istendiğine tam olarak ikna olmadım. Ama bana Instagram'ın direkt mesaj bölümünden yazdıkları hikaye oldukça ilgi çekici. Bir kadın ismiyle yazıyor, hesabın da 1500'den fazla takipçisi var. Ve bunlar sahte takipçiye de benzemiyor, içinde benim takip ettiklerim de var. Dolayısıyla biraz güven verdi." ifadelerini kullandı.

Kendisine ulaşan kişilere tam olarak güvenmese de iletişim kurmaya devam eden Ağaoğlu, "Üç hafta sonra aynı hesaptan bana yazdı ve sitem etti. Sonra dedim ki; bu gerçekten ihtiyaç sahibiyse yardımcı olmak isterim, dolandırıcıysa da onu yakalatıp, hukuk önünde hesap vermesini sağlamak benim vazifemdir. Bana hikayende paylaş hiç değilse dedi, ben dedim onu beceremem, instagram şifremi verdim. Benim hikayemde o paylaştı. Böylelikle 2000 lira kadar bir para toplamış. Ama sert kayaya çarptı." dedi.

Aydın Ağaoğlu sosyal medya üzerinde kendisini takip edenlerden para toplayan kişiler hakkında, elindeki bilgilerle suç duyurusunda bulundu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı, vatandaşların siber dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları için de uyarıda bulundu.

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