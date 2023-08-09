Tüm dertlerin devası meyve ortaya çıktı. Ölümcül hastalıklara duvar örüyor

Ölümcül hastalıkları önlemek için insanların doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan salak pondoh meyvesinin faydaları dikkat çekti.

Kanserli hücrelerin yayılmasını engelleyen yılan meyvesi; kalp hastalıklarından, felce, menopozdan göz sağlığına kadar neredeyse tüm dertlerin devası olarak biliniyor.

Salak pondohla ilgili detaylar…

SALAK PONDOH NEDİR?

Antalya'da yetişiyor, kilosu 350 lira. Tropikal bir meyve olan salak pondoh yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak da bilinir. Boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişir. Şekli yumurtaya benzeyen salak pondoh, Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya'da gibi ülkelerde yetişir.

SALAK PONDOHIN FAYDALARI

-Kanseri de önlüyor

Beyin sağlığı için önerilen ve hafızayı güçlendiren bu tropikal meyve, kanseri de önlüyor. Kanserli hücrelerin yayılmasını engelleyen yılan meyvesi; kalp hastalıklarından, felce, menopozdan göz sağlığına kadar neredeyse tüm dertlerin devası.

-Cilt için bulunmaz bir nimet

Yapılan araştırmalar, bu meyvenin içerisinde yüksek derecede C vitamini olduğunu ortaya koydu. C vitamini, vücut ve özellikle cilt sağlığı için oldukça önemli. Bu meyve sayesinde cildinizde oluşan leke ve kırışıklıklar zamanla azalabilir.

-Görme yetisini iyileştirir

-Oluşacak görme bozukluklarının önüne geçer

-Tokluk hissi verir bu sayede zayıflatır

-Beyne faydalıdır

-Tayanin, demir, kalsiyum ve C vitamini içerir

-Vücuda enerji verir

-Mide rahatsızlıklarına karşı olumlu etki sağlar

-Antioksidan özellik gösterir.

NASIL TÜKETİLİR?

Üst kısmından küçük bir bölümü kesilerek kolayca soyulabilen yılan meyvesi, 3 bölümden meydana gelir. Her bölümde çekirdek bulunur fakat bu meyvenin çekirdekleri yenmez.

Büyük bir kısmı çekirdekten oluşan meyve sulu değildir ve hafif asitlidir. Açık sarı ve pembe renklerde olan meyvenin tadı armuta benzetilir.