Hazımsızlığa iyi geliyor. İshali bıçak gibi kesiyor. Her gün bir avuç tüketmeniz yeterli

İnsanların korkulu rüyası olan ishal ve hazımsızlık sorun olmaya devam ediyor. İnsanlar sağlık sorunlarına çözüm için doğal besinlere yönelmeyi sürdürüyor.

Her gün bir avuç tüketilen iğdenin ishali keserek hazımsızlığı giderdiği ortaya çıktı.

Her gün bir avuç tüketeceğiniz iğde de ishali bıçak gibi kesmeye yardımcı olması dikkat çekti.

İğdeyle ilgili tüm detaylar…

İĞDE NEDİR?

Rus zeytini olarak da bilinen iğde, tatlı-ekşi yani kekremsi bir tada sahip, ağacı azotu kökünde depolayabildiği için en verimsiz topraklarda dahi yetişebilen sarı- kahverengi renklerinde küçük ve oval bir meyvedir. Genellikle taze olarak bulunan iğde meyvesi, reçel ya da marmelat olarak tüketilir. Bunun yanında meyveler olgunlaştıkça kabukları kolayca soyulabilir ve kabuğun altından yumuşak bir doku ortaya çıkar.

İĞDENİN FAYDALARI

-İğde sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığı önler

-İshale iyi gelir

-Ağız ve diş sağlığı için yararlıdır

-Karaciğer yağlanmasını azaltır

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Böbrek taşı düşürmeye yardımcıdır

-Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur

-Kansere karşı koruyucu etkisi bulunur

-Düşük glisemik indekse sahip olduğundan kan şekerini düzenler

-A vitamini ve lutein içerdiğinden göz sağlığına yararlıdır

-Omega 7 içeriğinden dolayı saç ve tırnakları güçlendirir

-Egzama hastalığının tedavisi için destekleyicidir

İĞDE NASIL TÜKETİLİR?

İshal tanısı konmuş olan her kişiye, vücudun hızlı sıvı kaybını dengelemek için normalde verilmesi gerekenden daha fazla sıvı takviyesi yapılmalıdır. Her dışkılama sonrası kişi temiz ve ılık su içmelidir.

Ayrıca her gün bir avuç tüketeceğiniz iğde de ishali bıçak gibi kesmeye yardımcı olacaktır. Bir meyve çeşidi olan iğdeyi yıkayıp çiğ olarak tüketebilirsiniz. Çay olarak da demleyebilir ve sıcak tüketebilirsiniz.

İğdenin bilinen bir yan etkisi yoktur fakat her besinde olduğu gibi fazla tüketimi istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hamilelerin, kronik hastalığı olan kişilerin doktor tavsiyesi olmadan kullanması önerilmez.