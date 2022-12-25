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Putin’in nükleer tehdidi artıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası artan nükleer tehdit açıklanan bir istihbarat raporu ile yeniden gündeme geldi. Danimarka Savunma İstihbarat Servisi’nin yayınladığı raporda  “Putin, İsveç ve Finlandiya’daki hedeflerine doğrudan nükleer silah kullanma tehditlerini artıracak” ifadesi yer aldı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 12:30
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Tüm dünyayı tedirgin edecek rapor açıklandı! Putin’in nükleer tehdidi artıyor

Putin’in nükleer tehdidi artıyor
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken Danimarka Savunma İstihbarat Servisi Forsvarets Efterretningstjeneste bir rapor yayınladı. Hazırlanan raporda Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı ve olası senaryolar masaya yatırıldı.

Raporda, Rusya’nın uzun vadeli ve kısa vadeli planları mercek altına alınırken, Rusya’nın öncelikli hedefinin NATO güçlerini Rusya sınırına yakın bölgelerden uzaklaştırmak olduğu belirtildi. İsveç ve Finlandiya’nın Rusya sınırıyla çok geniş bir sınırı paylaştığına dikkat çekilirken bu iki ülkenin NATO’ya girmek için başvuru yapmasının da Putin’in fikrini değiştirmeyeceği belirtildi.

Raporda, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olmak için başvuru yapması, Rusya’nın Baltık Denizi bölgesindeki kalıcı askeri varlığını güçlendirmesi anlamına gelecek” denildi. Öte yandan raporda Putin’in gelecek dönemde İsveç ve Finlandiya’ya daha sert tehditler savuracağı da öngörülüyor.

Raporda, “Putin, İsveç ve Finlandiya’daki hedeflerine doğrudan nükleer silah kullanma tehditlerini artıracak” ifadesi yer aldı.

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Oğuzhan
25.12.2022 13:28
Kullanamaz sonun ne olduğunu çok iyi biliyor , rusya diye bir devlet kalmaz ortada abd zaten bunu isitiyor nükleer kullansın da rusyadaki tüm askeri üstleri yok edeyim diye beklemede.  
 
1950
25.12.2022 13:09
Abd hiroşima nagazaki yi vurdu, sende Kiev’i vur, yoksa savaş bitmez !!!!  
 
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