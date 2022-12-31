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Putin imzayı attı. Dost olmayan Batılı ülkelere izin verdi

Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle 'dost olmayan' Batılı ülkelerin, Rus doğalgazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 00:57
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Rusya Devlet Başkanı Putin gaz borçlarının ödenmesi konusunda yeni bir adım attı

Putin imzayı attı. Dost olmayan Batılı ülkelere izin verdi
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve 'dost olmayan' şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.

Rus gazı ithal eden hasım ülkelerin, borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

"HAYIR İŞİ YAPMAYACAĞIZ"

Putin'in 31 Mart'ta, hasım ülke listesinde yer alan Rus gazı alıcılarının, satın aldıkları doğalgaz için ödemeleri Rus para birimi ruble cinsinden yapmalarını içeren kararnameyi imzaladı.

Rusya lideri, “Ödemelerin bu biçimde yapılmaması hâlinde, bunu, alıcının yükümlülüğünü yerine getirmeyip borcunu ödemediği şeklinde değerlendireceğiz. Kimse bize hiçbir şeyi bedavaya satmıyor, biz de hayır işi yapmayacağız, yani mevcut sözleşmelere son verilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

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