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Rus uzman Putin'in veliahtını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaş 10 ayı aşkın bir süredir devam ederken dikkat çekici bir iddia Rus siyasi yorumcu ve tarihçi Valeri Solovey'den geldi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:13
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Rus uzman Valeri Solovey Putin'in saklanan sağlık durumunu da açıkladı. İşte Putin'in veliahtı

Rus uzman Putin'in veliahtını açıkladı
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Son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu ile ilgili farklı açıklamalar gelirken, Rus siyaset bilimci ve tarihçi Valeri Solovey bazı iddialarda bulundu. Solovey, Putin’in sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürdü.

Solovey, 2023’ün Putin’in görevde kalacağı son yıl olabileceğini dile getirirken, “Putin, savaşa devam edebilmek için Batı’nın kanser ilaçları ve tedavileriyle hayata tutunuyor. Fakat hiçbir ilaç sonsuza dek başarı sağlamaz” dedi.

Rus uzman, Putin’in kanser tedavisi gördüğünü söylerken, “Putin en gelişmiş tedavi yöntemlerini kullanıyor, Rusya bu tedavi yöntemlerini sağlayamıyor. Bu tedavi yöntemleri çok başarılı oldu” yorumunu yaptı. Solovey, Putin’in yerine geçecek isimleri de belirlediğini öne sürdü.

Solovey’in iddiasına göre Putin’in halef olarak seçmeyi planladığı isimlerden biri tarım bakanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Dimitri Patrushev. Rus istihbarat birimi FSB’nin eski başkanı olan ve batı karşıtlığıyla da bilinen Nikolai Patrushev’in oğlu olan Dimitri Patrushev’in kamuoyu tarafından çok da tanınmadığına dikkat çekildi.

Moskova’daki saygın kurumlardan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün eski profesörü olan Solovey bir diğer adayın ise 50 yaşındaki Alexei Dyumin olduğunu söyledi. Putin’in eski bir koruması olan Dyumin daha sonra savunma bakanlığı yardımcılığını üstlenmişti. Dyumin Tula bölgesinin valisi olarak görev yapmaya devam ediyor.

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