Tüm gözler Kabine'de! Emekli bayram ikramiyesi bugün belli oluyor

2025 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya yükseltildiğini bildirmişti.

Şimdi tüm gözler bayramlarda emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinde. Mevcut durumda emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 3 bin lira ödenen bayram ikramiyesi, yapılan değerlendirmelere göre yüzde 33 oranında bir artışla 4 bin liraya çıkarılması bekleniyor.

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bu yıl da Mart ve Haziran aylarında emekli bayram ikramiyeleri ödenecek.

Analizlerde, bayram ikramiyesinin 4 bin lira olması durumunda bütçeye ek 34,5 milyar liralık bir maliyet yükü getirileceği öngörülüyor.

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16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Bu düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak. Ayrıca, 1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bu yılki bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Bugün açıklanacak net rakamla birlikte, milyonlarca emekli için bayram ikramiyesi zammı resmen netleşmiş olacak.

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2024'TE YÜZDE 50 ZAM YAPILMIŞTI

Emekli ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapılmıştı. İkramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE BEKLENTİ NE?

Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişmesi bekleniyor.

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BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştı. 2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılması bekleniyor. İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

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