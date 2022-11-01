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Sabah uyandığınızda bunları sakın yapmayın. Tüm gününüzü berbat edebilir

Sabah uyandığınızdaki alışkanlıklarınız size büyük zarar veriyor olabilir. 4 alışkanlık size büyük zarar veriyor. Tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:53
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Tüm gününüzü berbat edebilir. Sabah uyandığınızda bunları sakın yapmayın

Sabah uyandığınızda bunları sakın yapmayın. Tüm gününüzü berbat edebilir
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Posta’nın haberine göre;  Her zaman farkında olmayabilirsiniz ancak her gün kötü alışkanlıklarınız sağlığınızı bozuyor olabileceği vurgulandı. Sağlıklı olmak için tüm yiyecek seçimlerinizin önemli olduğu bilinmekle birlikte kahvaltı günün ilk öğünü olduğundan, lif ve antioksidanlar dâhil tüm sağlıklı yiyecekleri seçmeye özen göstermenin gerekliliğinin altı çizildi.

İŞTE O 4 ALIŞKANLIK…

-Ağrı kesici almayın

Aspirin veya parasetamol içeren ilaçları aç karnına almamanın daha olduğu bildirildi. Çünkü sadece etkinlikleri azalmakla kalmaz, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da neden olabileceği vurgulandı.

Herhangi bir nedenle yemek yiyemiyorsanız, sadece küçük bir miktar alın ve su yerine bir bardak süt içmenizin gerekliliği bildirildi.

-Kahve içmeyin 

Aç karnına kahve içmek de iyi bir fikir değildir. Kafeinsiz olanlar bile mide asidi üretimini uyarır ve aç karnına kahve içmek vücuttaki serotonin seviyesini azaltabilir.
Tüm bunlar gün boyu kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir.

-Sakız çiğnemeyin

Sakız çiğnerken, boş midenin mukoza zarını tahriş edebilen sindirim suları üretilir ve bu da uzun vadede sindirim sistemi hastalıklarına yol açabilir.
Araştırmalara göre, çok sakız çiğneyen insanların daha az sağlıklı yemeye ve çok fazla fast food yemeye meyilli olduğu ortaya çıkmıştır.

-Alkol içmeyin 

Aç karnına alkol içmek büyük bir hatadır, çünkü alkol midenin mukoza zarından çok daha hızlı emilir. Ek olarak, bozulması da yavaşlar, bu nedenle sadece böbreklerinize, kalbinize ve karaciğerinize zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

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