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Bu karışım bakın nelere iyi geliyormuş! Her sabah zeytinyağlı ya da limonlu su içerseniz...

Vücuttaki toksinleri atmanın en kolay yolu sabahları zeytinyağlı veya limonlu su içmek olsa gerek. Bu karşımlar, kilo vermek ya da daha sağlıklı bir vücutla hayatını sürdürmek isteyen çoğu kişinin sabah rutininin vazgeçilmez adımlarından biri. Öyleyse gelin, her sabah aç karnına zeytinyağlı/limonlu su içmenin faydalarını inceleyelim.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:59
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Bu karışım bakın nelere iyi geliyormuş! Her sabah zeytinyağlı ya da limonlu su içerseniz...

Bu karışım bakın nelere iyi geliyormuş! Her sabah zeytinyağlı ya da limonlu su içerseniz...
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Sabahları zeytinyağlı veya limonlu su içmek; kilo vermek, ödem atmak ve dinç kalmak için oldukça pratik bir yöntem. Sağlıklı olduğu iddia edilse de sindirim sistemine tahmin ettiğinizden daha çok zarar veren otlar yerine zeytinyağı ve limonun sayısız faydasıyla tanışmanın tam vakti! İşte, ufak gibi görünen ama büyük etkilere sahip bu ikilinin faydaları...

FAYDALARI SAY SAY BİTMEYEN ZEYTİNYAĞLI/LİMONLU SU NE İŞE YARIYOR?

Doğanın insanlara sunduğu bu şifa depolarının cilt sorunlarından iç organların temizliğine kadar birbirinden farklı görevleri bulunuyor. "sıvı altın" olarak da adlandırılan zeytinyağının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- İçinde bulundurduğu yağ asitleri sayesinde karaciğer başta olmak üzere vücutta oluşan tahribatı önleyen zeytinyağı, antioksidan bakımından oldukça zengin.

- Zeytinyağı, kalsiyum içeriği sayesinde kemik gelişimine destek oluyor.

- Metabolizma hızlandırıcı özelliğinden dolayı hızlı kilo vermeye yardımcı oluyor.

- Cilt problemleriyle başı dertte olanlar için cildi iyileştirme ve pürüzleştirme etkileri bulunuyor.

- Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor.

- Sindirim sistemini düzenleme konusunda epey etkili olan zeytinyağı, bağırsak sağlığını destekliyor.

- Kötü kolesterolü düşürmeye katkıda bulunuyor.

- Alzheimer riskini azaltıyor.

Limonlu suyun faydalarını ise şu şekilde listeleyebiliriz:

- Limon, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekliyor.

- Yüksek tansiyon riskini azaltıyor.

- Limon, böbrek sağlığı için de oldukça faydalı bitkiler arasında yer alıyor. Suyla beraber tüketilen limon hem vücuda su kazandırdığı hem sitrat isimli bileşeni içerdiği için böbrek taşı sorununun önüne geçiyor.

- Kolesterol düşürme etkisi sayesinde kalp sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.

- Boğaz ağrılarını gidermeye katkıda bulunuyor.

- Diyet listelerinde bolca yer alan limon, kilo verme sürecine katkıda bulunuyor.

- Kabızlığın giderilmesine yardımcı oluyor.

- Kanser riskini azaltıyor.

- Romatizma ağrılarını hafifletmeye katkıda bulunuyor.

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