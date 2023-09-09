Tüm stadyum Macron’u yuhaladı. Konuşmasını yapamadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te dün başlayan 2023 Rugby Dünya Kupası'nın açılış töreni sırasında yuhalandı.

KAYNAK: AA
Tüm stadyum Macron’u yuhaladı. Konuşmasını yapamadı

Macron, Fransa Stadyumu'nda (Stade De France) düzenlenen Rugby Dünya Kupası açılış töreninde sahaya inerek konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Macron'un konuşma için sahaya indiğini gören izleyicilerin bir kısmı tezahüratlarına devam ederken, bir bölümüyse Macron'u yuhalamaya başladı.

Yoğun şekilde ıslıkla protesto edilen Macron'un konuşması zor duyuldu.

Macron konuşmasını turnuvanın 10'uncusunun başladığını ilan etmesi ardından sonlandırırken, izleyiciler tezahüratlara devam etti.

Ülke genelinde dokuz salonda gerçekleştirilmesi planlanan ve 28 Ekim'e kadar sürecek Rugby Dünya Kupası, tamamı Fransa'da düzenlenen ilk kupa olma özelliğini taşıyor.

Rugby Dünya Kupası, Uluslararası Rugby Federasyonu tarafından 4 yılda bir düzenleniyor.

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