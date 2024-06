9. sırada 2008'de vizyona giren The Strangers bulunuyor. Ev istilası olarak da bilinen korku türünün ilk olarak Shadow of a Doubt ve orijinal Cape Fear gibi filmlerde keşfedildiği kaul edilir ve Audrey Hepburn'ün başrol oynadığı Wait Until Dark ve Wes Craven'in The Last House on the Left filmiyle korku filmi kategorisinde yerini sağlamlaştırdığı söylenir.İşte bu türün bugüne kadarki en başarılı örneklerden biri, Bryan Bertino'nun ilk uzun metrajlı filmi olan The Strangers... Film genç bir çiftin, sorunlarını çözmek için izole bir kır evine çekilmesini, ancak üç gizemli yabancı tarafından defalarca taciz edilmesini konu alıyor.