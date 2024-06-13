YKS tartışmaları yeniden alevlendi: TYT sorusuna verilen cevaplar ikiye bölündü

Kaynak: Haber Merkezi
YKS tartışmaları yeniden alevlendi: TYT sorusuna verilen cevaplar ikiye bölündü

YKS kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi'ndeyer alan bir soru, adaylar arasında farklı yorumlara neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden sorunun doğru cevabı konusunda ikiye bölündü.

YKS maratonu geçtiğimiz günlerde son buldu. Ancak YKS'ye dair tartışmalar halan gündemde yerini koruyor. Son günlerde YKS sorularının çalıntı iddiaları gündeme gelirken bu kez Temel Yeterlilik Testi (TYT)'deki türkçe sorusu gündemde yerini aldı. bte.jpg

TYT'de çıkan bir soru, öğrenciler, öğretmenler ve kitapçığa bakan kişiler tarafından verilen farklı cevaplar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sınava giren YKS öğrencileri, "Günümüzde yeni bir pencere açmak, eskinin boşluğuna dokunmakla mümkündür." sorusunda en fazla E ve B şıkları arasında kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlarda en fazla B şıkkı cevap olarak gösterildi.

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