Tuna Kaya zengin edecek yatırım aracını açıkladı. Bunu yapan yüzde 250 kazanacak

Yatırım araçları arasında dolar ve altın büyük rağbet görürken Kripto paralarda ise yıllık yüzde 152 oranında artış görüldü. Ekonomist Tuna Kaya ise yönünü bitcoin'e çevirenler için rekor rakamı açıkladı.

SPOT ETF ONAYI SONRASI YÜKSELİŞ VE ÇAKILMALAR OLDU

Ocak'ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), birkaç spot Bitcoin ETF'sini onayladığını açıklamıştı. Bu duyuru sonrasında bitcoin tarafında 3 aylık süreçte rekor zirvesi olan 69 bin doları aşılmış 73 bin dolara kadar çıkmıştı.

HALVİNG DÖNEMİ BAŞLADI

Bu hızlı yükselişin ardından yaşanan ani düşüşler birçok yatırımcıların elindekileri kaybetmesine neden oldu. Ancak yükseliş zamanında ise birçok yatırımcı da büyük meblağlarda kazanç sağladı.

Kripto paralarda boğa sezonu adı verilen ‘Halving’ zamanının başlaması ile bu dönemde bitcoin ve diğer coinlerin üretim hızında düşüş yaşanması bekleniyor. Ürünün az olması nedeni ile de 1 yıl içinde kripto paralarda rekor yükselişler bekleniyor.

TUNA KAYA: YÜZDE 250 KAZANDIRACAK

Kritpto paralarda rekor yükselişler beklenirken ekonomist Tuna Kaya, kripto paralarda bitcoinin rekorun kıralacağı tarihi ve rakamını açıkladı. Tuna Kaya, Bitcoin'de 69 bin seviyesinden sonra yüzde 250 daha yükselme potansiyeli olduğunu söyleyerek "Bu da 250 bin ve 240 bin dolar seviyesine götürüyor” dedi.