Tunç Soyer: 14 Mayıs tıpkı yüzyıl önce olduğu gibi mazlumların zaferi olacak

Millet İttifakı, İzmir'de Büyük Millet Buluşması mitingi düzenledi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin Genel Başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmalar gerçekleştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir mitinginin açılış konuşmasını yaptı.

Tunç Soyer açılış konuşmasında şunları söyledi:

“14 MAYIS MAZLUMLARIN ZAFERİ OLACAK”

Sevgili İzmirliler, 14 Mayıs yeniden kurtuluşun ve kuruluşun günüdür. O gün cepheye yalın ayak cephane taşıyan Anadolu kadınlarına ve kahraman atalarımıza duyduğumuz ahtı vefanın günüdür. O gün çocuklarımıza ve torunlarımıza aydınlık bir gelecek armağan etmenin mutluluğunu yaşayacağımız bir gündür. 14 Mayıs, tıpkı yüzyıl önce olduğu gibi zalimlerin değil; mazlumların zaferi olarak tarihe geçecek.

“İŞSİZE İŞ BULMAK DA İŞÇİNİN HAKKINI SONUNA KADAR ALMAK DA BİZİM DERDİMİZ”

“Bugün, gelincik tarlasına dönen bu meydanda serpilen tohumlar, bütün Anadolu’yu Trakya’yı ülkemizin, her karış toprağını saracak. Cumhuriyet tarihinin en büyük dostluk ve kardeşlik projesinin mimarı Sayın Genel Başkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İzmir sizi Cumhurbaşkanı yapmaya kararlı ve siz, geleceğin Türkiye’sine çok yakışıyorsunuz. Bu seçimle beraber yüzyıllık Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanacak. Bu seçimde 3 büyük eşiği aynı anda aşacağız. Birincisi, refah; ikincisi, adalet; üçüncüsü, özgürlüklerimiz… Millet İttifakı’nın belediye başkanları dört yıldır yönettiğimiz şehirlerde bu eşikleri aşmak için çok çalıştık. Dört yıldır, bürokratik engellere ve ekonomik krize rağmen devasa yatırımlar yapıyoruz. Metrolar, tüneller, viyadükler inşa ediyoruz. Pandemi, deprem, ekonomik kriz demiyoruz. Dağdaki çobanın ekmeğini de düşünüyoruz, üniversite öğrencimizin açlığını da… İşsize iş bulmak da bizim derdimiz, işçinin hakkını sonuna kadar alması da…

“BÜTÜN ÜLKENİN HER KARIŞ TOPRAĞINA, HAVASINA, SUYUNA, RUHUNA ŞU ÜÇ KELİMEYİ NAKŞEDECEĞİZ: HAK, HUKUK, ADALET”

Şimdi, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde yerelde elde ettiğimiz bu başarıyı ülkemizin her köşesine yayma zamanı. Sayın Genel Başkanım, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olarak sizin önderliğinizde bunu mutlaka başaracağız. 14 Mayıs’ta hep birlikte ülkemizi, adalet olmadan kalkınma olmaz diyen tertemiz siyasete teslim edeceğiz. Hep birlikte inşa edeceğimiz gelecekte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İşçiler ölmeyecek, hiç kimse şu ya da bu nedenle eğitim ya da sağlık hakkından mahrum kalmayacak. Bütün ülkenin her karış toprağına, havasına, suyuna, ruhuna şu üç kelimeyi nakşedeceğiz: hak, hukuk, adalet.

“14 MAYIS’TAN SONRA UMUTLARI VE HAYALLERİ OLAN BİR TOPLUMU HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ”

Sevgili İzmirliler, dünyanın en bereketli topraklarında hiç hak etmediğiniz bu yoksulluğu bitireceğiz. Çünkü o gün haramilerin düzeni yerle yeksan olacak. Bu ülkenin kaynaklarını, gerçek sahiplerine yani halka geri vereceğiz. 14 Mayıs’tan sonra umutları ve hayalleri olan bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Sadece hırsızlarla ve haramilerle aramızda kırmızı çizgi olacak. 14 Mayıs, ortak geleceğimizin adını koyacağımız bir seçim olacak. Bu seçimde refah ve yoksulluk arasında bir tercih yapacağız. 14 Mayıs’ta sadece güçlünün haklı olduğu bir düzeni terk edeceğiz; halkın iktidarını kuracağız. 14 Mayıs’ta tek adam rejimini geride bırakacağız ve demokrasiyi seçeceğiz. 14 Mayıs Cumhuriyet’in, demokrasi, adalet, refah ve özgürlüklerle taçlandığı gün olarak tarihe geçecek. O gün yaşam hakkının her şeyin üstünde olduğu özgür bir Türkiye kuracağız. O gün, içimizdeki Börklüce Mustafalar, o gün Yörük Ali Efeler, o gün Yunuslar, Nene Hatunlar, Hasan Tahsinler ve o gün içimizdeki Mustafa Kemaller yeniden şahlanacak. O gün gülümsemeyi unutan, eğlencesi, neşesi, hayalleri, umutları çalınan 2023 kuşağı gençler büyük dönüşümün lokomotifi olacaklar.

“BU ÜLKEDE BİR ŞEY DEĞİŞECEK, HER ŞEY DEĞİŞECEK”

Sevgili İzmirliler, çok yakında kimsenin başını öne eğmediği bir ülkede yaşamaya başlayacağız. Yeni yüzyılın seçiminde yeni bir Kemal çıkaracağız. Bunu hep beraber yapacağız ve kardeşlerim gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa bu seçimi kazanacağız. Bu ülkede bir şey değişecek, her şey değişecek.” (ANKA)