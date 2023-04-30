Son Dakika... Akşener Büyük Millet Buluşması'nda konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı’nın İzmir mitinginden konuşuyor…

Son Dakika... Akşener Büyük Millet Buluşması'nda konuşuyor

Millet İttifakı İzmir’de Büyük Millet Buluşması gerçekleştiriyor. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderleri ve ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş birer konuşma gerçekleştiriyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Atatürk'ün hemşehrileri İzmir... Atatürk'ümüzün hemşehrisiyim. Türkiye'nin kurtulmasının son noktası İzmir...

Çakabey'in İzmir'ine tarih bilgisi olmayanlar gavur İzmir dedi. İzmir insanlara gavur olmamayı öğreten şehirdir. Bizi istismar eden işgalci diyenlere dersini verecek.

İzmir'e gavur diyenler cumhuriyeti kuranlara 2 ayyaş dediler. Sonra ne oldu o söze karşı önce kadınlar sonra gençler ayağa kalktı. 14 Mayıs akşamı 13. cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu seçilecek

13. cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu seçilecek. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle yolcu edeceğiz..

Size saygım sonsuz ama her aileden bir oy istiyorum. Şu ana kadar en fazla en çok eziyet gören benim.

Bana söylenen tüm kadınlara söylendi. Bana fosforlu dendi kocasını aldattı dendi. Gençlere sulfi dendi kadınlara sürtük dendi. Sizden oy istiyorum sizlere ihtiyacım var birlikte başaracağız.

Ayrıntılar geliyor…

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