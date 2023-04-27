Tunç Soyer: Trafoya kediyi sokmayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin Balçova seçim ofisinin açılışına katıldı. Başkan Tunç Soyer, “Çok az kaldı. Trafoya kediyi sokmayacağız. Sonuna kadar, son sandık açılana kadar sımsıkı sahip çıkacağız. Asla enseyi karartmayın, umutsuzluğa kapılmayın” dedi.

Tunç Soyer: Trafoya kediyi sokmayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin Balçova seçim ofisinin açılışına katıldı. Başkan Tunç Soyer, “Çok az kaldı. Trafoya kediyi sokmayacağız. Sonuna kadar, son sandık açılana kadar sımsıkı sahip çıkacağız. Asla enseyi karartmayın, umutsuzluğa kapılmayın” dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim çalışmalarını sürdüren CHP İzmir İl Başkanlığı, Balçova'da seçim ofisi açılışı ve aday tanıtım töreni yaptı. Seçim ofisinin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mevcut ve aday milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ittifakta bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

SOYER: SADECE 16 GÜN KALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “O kadar hakkımızı gasp ettiler ki. Çok az kaldı. İzmir'i Türkiye yapacağız, Türkiye İzmir gibi olacak. Bu coğrafya, topraklar dünyanın en bereketli toprakları. Halktan yana olmayan iktidarlar o bereketli toprakların ürettiği refahı bazı çetelere, zümrelere aktardılar. Eğer o para, refah bu topraklarda yaşayan gençlerimizin, çocuklarımızın refahı için harcansaydı bugün işsizlik, yüksek enflasyon, yoksulluk, hiçbiri olmazdı. Ama çok az kaldı. Trafoya kediyi sokmayacağız. Sonuna kadar, son sandık açılana kadar sımsıkı sahip çıkacağız. Asla enseyi karartmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Yoksulluk da işsizlik de sefalet de hiçbiri kader değil. Başka bir ülke mümkün. Sadece 16 gün kaldı. Uyku uyumayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Ancak sımsıkı çalışırsak bu mümkün. Yepyeni bir yüzyıla, yepyeni bir ülkeyle gireceğiz. Yüzünde güller açacak insanların. Yüzyılın seçimini kazanacağız ve bu ülkede bir şey değişecek her şey değişecek” dedi.

ASLANOĞLU: REHAVETE KAPILMAK YOK

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Bu seçimi büyük bir farkla alacağız ama rehavete kapılmak yok. Tek bir oyun önemli olduğunu, bu seçimin o kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Tek bir oy dağların arkasında olsa gidip onu bulacağız. 14 Mayıs'a kadar hiç uyumadan, yorulmadan çalışmaya söz veriyor musunuz?” dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise, “14 Mayıs'ta bayrama gider gibi sandığa gideceğiz. Sandıkta gerekeni yapacağız” dedi.

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