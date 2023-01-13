13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tunceli Çemişgezek SYDV 2 işçi alacak

Tunceli Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro personeli ve sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:15
Takip Et

Tunceli Çemişgezek SYDV 2 işçi alacak

Tunceli Çemişgezek SYDV 2 işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tunceli Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro personeli ve sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

BÜRO GÖREVLİSİ KAROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numarası yazılı kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi,

2. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması),

3. 2021 veya 2022 yıllarına ait karekodlu KPSS Sonuç Belgesi (e-Devlet çıktısı),

4. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı),

5. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı sureti veya e-Devlet sisteminden alınmış karekodlu yükseköğretim mezun belgesi.(Yanında diplama fotokopisi)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
6
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.