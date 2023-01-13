Tunceli Çemişgezek SYDV 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tunceli Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro personeli ve sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

BÜRO GÖREVLİSİ KAROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numarası yazılı kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi,

2. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması),

3. 2021 veya 2022 yıllarına ait karekodlu KPSS Sonuç Belgesi (e-Devlet çıktısı),

4. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı),

5. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı sureti veya e-Devlet sisteminden alınmış karekodlu yükseköğretim mezun belgesi.(Yanında diplama fotokopisi)