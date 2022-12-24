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3 ilde tefecilik operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Tunceli merkezli İstanbul ve Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:14
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Tunceli merkezli tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

3 ilde tefecilik operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tunceli, İstanbul ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, fişek, çok sayıda senet, banka dekontları, usulsüz kesilmiş faturalar, yaklaşık 2 milyon lira para ve çok sayıda icra evrakı ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin tefe ve faiz olaylarını gizlemek için banka transferi açıklama kısmında fasulye, nohut, bal ve tulum peyniri kelimelerini kullandıkları belirlendi.

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