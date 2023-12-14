Tunceli Valiliği'nden yasak av açıklaması

Kaynak: İHA
Tunceli Valiliği'nden yasak av açıklaması
Tunceli Valiliği'nden kent genelinde yaşanan kaçak avlanmayla ilgili açıklama yapıldı. Valilik, yasadışı avcılığa geçit verilmeyeceğini açıkladı.

Tunceli Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın engellenmesine yönelik aralıksız çalışma yürütüldüğünü belirtti.

aw098632-02.jpgValilik açıklamasında 13 Aralık günü Çemişgezek ilçesinde devriye gezen ekiplerin dağ keçisi avlayan 2 kişiyi tespit ederek haklarında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 317 bin 646 lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

aw098632-01.jpgAçıklamada ayrıca, son 10 gün içinde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 392 bin 438 liralık cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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