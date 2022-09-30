30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üniversites öğrencisi Gülistan Doku bin gündür kayıp

Üniversites öğrencisi Gülistan Doku bin gündür kayıp

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi (21), bin gündür kızlarına hasret.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:48
Takip Et

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi bin gündür kızlarına hasret

Üniversites öğrencisi Gülistan Doku bin gündür kayıp
+
Aa
-

Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, “Benim kızım bin gündür ortada yok. Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Sizin çocuklarınız 2 saat okuldan gelmese ne yaparsınız. Kendinizi benim yerime koyun. Yetkililer bize bir türlü cevap veremiyor. Allah için bize cevap versinler. Ben bir anneyim, bin gündür kızıma hasretim” dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.
 

3,5 SAATLİK GÖRÜNTÜ SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin en son alındığı Sarı Saltuk viyadüğünü gören Munzur Üniversitesi'ne ait 2 güvenlik kamerası belirlendi. Yola yakın olan güvenlik kamerasının bozuk olduğu belirtilerek, soruşturma dosyasına da tutanak olarak girildi. Viyadüğü uzaktan gören ama çekimi net olmayan kameraya ait sinyalin alındığı saatlere ait 3,5 saatlik görüntü, netleştirilmek üzere Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi. Buradan gelecek yeni bilgilere göre soruşturmanın yönünün değişebileceği belirtildi.

Gülistan kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve olayın ardından Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Zeynel A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doku ailesi, çocuklarından bir haber alamadıkları için Tunceli Adliyesi ve Adalet Bakanlığı önünde de bir süre oturma eylemi yaptı.

‘BİN GÜNDÜR KIZIMA HASRETİM’

Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, kızının bin gündür ortada olmadığını ifade ederek, “Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Sizin çocuklarınız 2 saat okuldan gelmese ne yaparsınız. Kendinizi benim yerime koyun. Yetkililer bize bir türlü cevap veremiyor. Allah için bize cevap versinler. Ben bir anneyim, bin gündür kızıma hasretim” diye konuştu.

Gülistan'ın ablası Aygül Doku ise şöyle konuştu: “Gülistan Doku nerede diye soruyorlar. Acılı bir ailenin ve tüm dünyanın sorduğu bu soruya artık yetkililer bir cevap versin. Bin gün susmaları için yetmedi mi. Bin gündür biz ağaca, taşa, suya sorduk, hiçbir cevap alamadık. Bin gündür Gülistan ortada yok. Gülistan’ı belki de bir kere öldürdüler ama bizi bin kere.”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
4
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
5
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
7
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿Bakan Kirişçi'den e-devlet duyurusu: Bu geceden itibaren hizmete giriyor
﻿Bakan Kirişçi'den e-devlet duyurusu: Bu geceden itibaren hizmete giriyor
﻿Bakan Kirişçi'den e-devlet duyurusu: Bu geceden itibaren hizmete giriyor
﻿Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz
﻿Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz
﻿Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz
﻿Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan Rus Büyükelçi'ye dava
﻿Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan Rus Büyükelçi'ye dava
﻿Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan Rus Büyükelçi'ye dava
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.