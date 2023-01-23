Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi

Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de Pülümür Vadisinde kara yolundan karşıya geçerken Engin Benli isimli vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Fotoğraflanan vaşak, kara yolundan hızla karşıya gerek ormanlık alanda gözden kayboldu.