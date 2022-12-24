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Bakan Soylu açıkladı. Tunceli’de son 4 teröristen 3'ü öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu "Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, 3’ü temizlendi" dedi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 15:25
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Tunceli’de son 4 teröristen 3'ü öldürüldü. Bakan Soylu açıkladı

Bakan Soylu açıkladı. Tunceli’de son 4 teröristen 3'ü öldürüldü
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İHA'nın haberine göre, Erzurum’da düzenlenen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncesinde sahneye çıkarak halka seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de düzenlenen operasyona ilişkin bilgiler verdi. 

Bakan Soylu, ‘’Biraz önce haber geldi Cumhurbaşkanımıza ilettim. Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, 3’ü temizlendi şu anda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'deki değil dünyadaki tüm teröristleri temizleyeceğiz. Karadeniz tertemiz, Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanos'lar tertemiz. Tendürek tertemiz, Erzurum'un kırsalı tertemiz’’ dedi.

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