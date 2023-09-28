Tuncer Kurtiz'in oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı. Ölümünün 10'uncu yılında anıldı

Editör: Özlem KIRAL

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz vefatının 10'uncu yılında Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ay Yapım ise Kurtiz'in Ramiz Dayı rolüyle hafızalara kazındığı Ezel dizisinin setinden yayınlanmamış bir video paylaştı.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE ANKARA HAVASI OYNAMIŞLAR

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, 2009 yılında yayına başlayan Ezel dizisindeki Ramiz Dayı rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Günümüzde bile sözleri ve videoları paylaşılan Kurtiz'in dizi setinde dans ettiği bir görüntü yayınlandı.

Dizinin yapımcısı Ay Yapım, Kurtiz'in ölüm yıl dönümüne özel sette dans ettiği bir videoyu sevenlerinin beğenisine sundu. Videoda, Tuncel Kurtiz ve Kenan İmirzalıoğlu'nun birlikte Ankara havası oynadığı ve sarıldığı görüntüler yer aldı.

Paylaşımda "Aramızdan ayrılışının 10. yılında eşsiz kişiliği ve benzersiz oyunculuğuyla hepimizde derin izler bırakan çok sevgili Tuncel Kurtiz'i sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadelerini yer verildi.