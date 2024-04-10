Tünelde araç alev aldı

Kaynak: İHA
Tünelde araç alev aldı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde T13 tünelinde LPG’li araç alevler içinde kaldı. Kara yolu trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Gelen bilgilere göre olay bugün saat 11.00 sıralarında Yusufeli ilçesi tünel kavşağında yaşandı.
Önder Köse’ye ait Jeep marka LPG’li araç, T13 tünelinde alev almaya başladı. Alevler hemen aracı tamamen kaplarken kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

artvin2.jpgOlay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.
Neredeyse 1 saat süren söndürme işlemi sonrası kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

artvin3.jpgYaşanan korku ve panik anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu tarafından çekildi.

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