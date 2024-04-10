Tünelde araç alev aldı

Gelen bilgilere göre olay bugün saat 11.00 sıralarında Yusufeli ilçesi tünel kavşağında yaşandı.

Önder Köse’ye ait Jeep marka LPG’li araç, T13 tünelinde alev almaya başladı. Alevler hemen aracı tamamen kaplarken kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

Neredeyse 1 saat süren söndürme işlemi sonrası kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yaşanan korku ve panik anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu tarafından çekildi.