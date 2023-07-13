Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Açıklamaya göre, teftiş görevi yapan Deniz Kuvvetlerine bağlı birlikler, ülkenin güneyinde yer alan Safaks kenti açıklarında 13 göçmenin cansız bedenini denizden çıkardı, 25 göçmeni de kurtardı.

Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

(AA) Düzensiz göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinin vatandaşı olduğu belirtilen açıklamada, kurtarılan göçmenlerin yasal işlemler için ilgili birimlere sevk edildiği aktarıldı.

Göçmenlerin kaçmasına yardımcı olan bir insan kaçakçılığı şebekesinin de çökertildiği bilgisi verilen açıklamada, 5 yabancı uyrukludan oluşan şebekeye ait 4 bin dolar değerinde paranın da ele geçirildiği kaydedildi.

Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, 9 Haziran’da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safaks kenti açıklarında 22 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin battığını belirtmişti.

Arama kurtarma çalışmaları neticesinde 11 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren Mesmudi, kurtarılan göçmenlerden alınan bilgilere göre 10 göçmenin kayıp olduğunu aktarmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Tunus’un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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