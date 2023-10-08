Tunus: Filistin halkı işgal altındaki topraklarını geri alma hakkına sahiptir

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabında, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail’e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." ifadelerine yer verildi.
Filistin'in bağımsız devlet kurma hakkının bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Tunus, dünyadaki tüm vicdanlı insanların, siyonist düşmanın Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği yüzlerce katliamı hatırlamalarını ve Filistin halkının yanında yer almalarını temenni ediyor.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, uluslararası camiaya, İsrail’in Filistinlilere yönelik “vahşi saldırısını” durdurması için sorumluluk alma çağrısı yapıldı.