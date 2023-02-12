﻿Tunus'ta depremzedeler için SMS’li kampanya

Tunus Sosyal İşler Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Suriye'deki depremzedeler için bağış yapmak isteyenlerin GSM şirketi üzerinden gönderecekleri kısa mesaj (SMS) ile bağışlarını gönderebilecekleri belirtildi.

Ülkede faaliyet gösteren Tunisie Telecom, Ooredoo ve Orange GSM firmalarının kampanyaya destek verdiği belirtilen açıklamada, "İki kardeş ülkemiz Türkiye ile Suriye’yi vuran bir dizi yıkıcı depremde yaralanan ve depremde zarar görenler için bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız için SMS yardım sistemini aktifleştirdik." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yardım yapmak isteyenlerin 1810 numarasına gönderecekleri "ST" mesajı ile yardımlarını kolayca depremzedelere ulaştırabilecekleri aktarıldı.

Bütün GSM firmalarının aynı numara üzerinden mesaj gönderilebileceği vurgulanan açıklamada, mesaj başına 6 TL'lik bağış yapıldığı kaydedildi.

TUNUSLU GSM FİRMASINDAN TÜRKİYE İLE ÜCRETSİZ İLETİŞİM HİZMETİ

Kamuya ait GSM firması Tunisie Telecom, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle Türkiye'ye yönelik aramaların günlük 60 dakikaya kadar ücretsiz olacağını açıklamıştı.

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’yi vuran depremin ardından abonelerimize yakınlarına ulaşabilmeleri için günlük 60 dakikalık ücretsiz görüşme tanımlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

"Sevdiklerinizin güvenliği için" sloganıyla duyurulan ücretsiz arama hizmetinin mobil hatların yanı sıra sabit numaraları da kapsadığı kaydedildi.

TUNUS BAŞBAKANLIĞI “ASRIN FELAKETİ” İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Tunus hükümeti de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyası başlatmıştı.

Hükümete ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığının verdiği özel izinle, iki kardeş ülke Türkiye ile Suriye’yi vuran yıkıcı depremden etkilenenler için başta yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız olmak üzere tüm Tunusluları bağış yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

TUNUS’TAN 41 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ DEPREM BÖLGESİNDE

Tunus, depremlerin ardından 7 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye’ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi göndermişti.

Gıda maddesi, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen bezinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi Türkiye’ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip ise Suriye’ye hareket etmişti.

Türkiye’ye giden arama kurtarma ekibine deprem bölgelerinde kullanılan 4 özel eğitimli köpek de eşlik ediyor.

Öte yandan Tunus Kızılayının depremlerin hemen ardından başlattığı yardım kampanyasında Tunuslulardan nakdi ve ayni yardımda bulunmaları çağrısı yapılmıştı.