Tunus'ta iki hafif uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Tunus'ta iki hafif uçağın düşmesi sonucu 2 Fransız turist hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Tunus'ta iki hafif uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Tunus Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan çöl bölgesindeki Tuzer kentinde, tek motorlu iki hafif uçağın düştüğü, uçaklardan birinin tamamen yandığı ve içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, diğer uçaktaki 2 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.

Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin Fransız turistler olduğu belirtilen açıklamada, "Cumartesi günü haber alınamayan iki uçak için yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde, hava kuvvetlerine ait helikopter uçakların enkazlarına ulaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Yaralıların Tuzer Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, kazalara ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (AA)

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