Tunus’ta kaybolan askeri helikopterdeki 4 asker öldü

Tunus Savunma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise kazayla ilgili olarak Savunma Bakanı Imed Memmich'i eleştirerek, askeri hava filosunun modernize edilmemesinin böyle felaketlere yol açtığını söyledi.

Tunus Donanması, kaza yerinde yaptığı arama-kurtarma çalışmalarında iki askerin cesedine ulaşırken, diğer iki askerin akıbeti henüz bilinmiyor.

Tunus'ta bu yıl içinde ikinci kez bir askeri helikopter kazası yaşandı. Ocak ayında bir gece tatbikatı sırasında düşen helikopterde 3 asker hayatını kaybetmişti.