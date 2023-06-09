Tunus’ta son 24 saatte 792 göçmen kurtarıldı, 1 kişi öldü

Tunus sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz üzerinden İtalya’ya ulaşmak üzere Safakes kentinden yola çıkan göçmen teknelerine müdahale etti.

Kötü hava koşulları nedeniyle teknelerden birinin battığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen operasyonda son 24 saatte Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 792 düzensiz göçmenin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Tunus Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk 3 ayında teknelerle yola çıkan 14 bin 406 düzensiz göçmenin kurtardığı belirtilmişti. (İHA)