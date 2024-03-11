Tüpraş Stadyumu'nun sahte konfeksiyon imalathanesinde ne yapıldığı ortaya çıktı! Şeytan bana gerek yok deyip Afrika seyahatine çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Tüpraş Stadyumu'nun sahte konfeksiyon imalathanesinde ne yapıldığı ortaya çıktı! Şeytan bana gerek yok deyip Afrika seyahatine çıktı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu altında bir imalathane olduğunu ve burada kirasız-izinsiz bir şekilde üretim yapıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın 2024 yılı 1.Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Başkan Hasan Arat’ın açıklamaları, yankılarını sürdürüyor.

Başkan Arat, Tüpraş Stadyumu'nun altında bir imalathane olduğunu, bu imalathanenin başka takımın da mallarını ürettiğini ve personelin yemeğinin de Beşiktaş tarafından karşılandığını vurguladı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ, İÇİM DARALDI"

Başkan Arat, "Siz Beşiktaş'ın stadının altında imalathane olduğunu biliyor muydunuz? Bir bomba daha. Geçen hafta öğrendik. Hem de başka takım malları da üretiliyor. Kira da ödenmiyor, personelin yemeğini de Beşiktaş veriyor. Böyle bir şey olamaz, içim daraldı" ifadelerini kullandı.

BASKI YAPILIP SATILIYOR

Öte yandan imalathanede, tüm malzemelere üretim aşaması sonrası baskı işlemi yapıldığı ve satıldığı ortaya çıktı.

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