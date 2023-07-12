Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan trafik kazasında tur midibüsünün çarptığı Çekya uyruklu 2 kadın turist olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı

(İHA) Kaza sırasında yolda aydınlatmaların ve trafik ışıklarının yanmadığı, tur midibüsünün de aşırı hızlı olduğu bildirildi.

Kaza anları güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Kazada yaşamlarını yitiren Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli turistlerin Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları bildirildi.

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Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Kara Yolunda dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Lök’ün kullandığı 07 BDB 658 plakalı tur midibüsü, Örenşehir Mahallesi Boztepe kavşağına 100 metre mesafede kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı.

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Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada, turistlerin büyük bölümü tur midibüsünün hızla geldiğini görerek geri kaçarken, 2 turist ise midibüsü fark etmeyerek yollarına devam edince tur midibüsünden kaçamadı.

Turistlerden birisi midibüsün altında kalırken, diğer turist midibüsün önünde bir süre sürüklenerek hayatını kaybetti.

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MİDİBÜSÜN GELİŞİNİ FARK EDEMEDİLER

Alanya Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları belirlenen Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli Çekya uyruklu turistlerin cesetleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çevredeki otellerde kalan turistler yol kenarına çıkarak yaşananları meraklı bakışlarla izlediler.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde midibüsü fark eden turistlerden bazılarının geri çekildiği, iki turistin ise yollarına devam edip midibüsün altında kaldıkları anlar görüldü.

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