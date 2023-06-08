Afganistan'da minibüs kazasında 25 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen kazada 9'u çocuk 25 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da minibüs kazasında 25 kişi öldü

Editör: İsa Karaarslan

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen bir minibüs kazasında 9’u çocuk ve 12'si kadın olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazanın, yolcular bir düğünden dönerken Sar-e-Pul ilinde yarı asfalt yollara sahip dağlık bir bölgede meydana geldiği bildirildi.

Yerel polis yaptığı açıklamada, kazadan minibüs sürücüsünü sorumlu tuttu. Dikkatsizliği nedeniyle minibüsün derin bir çukura düştüğünü söyledi. Yaralı sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Afganistan'da, özellikle kötü yol koşulları ve sürücülerin otoyollardaki dikkatsizliği nedeniyle trafik kazalarının son derece yaygın olduğu biliniyor.

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