Survivor'da bu gece kıyamet kopacak. Acun ılıcalı kırmızı alarmlı verdi.

Survivor 2024'ün daha ilk bölümünde tansiyon yükseldi. 1 dakika 41 saniye süren fragman tanıtımında ipler gerildi. Tanıtımda zirve yapan olay Turabi ile Poyraz arasında gerçekleşti. Poyraz "2 aydır (Sosyal medya) bütün saygısızlıkları bütün kışkırtmaları yapan bu adam" sözleri üzerine Turabi "Senin biberonunu getirdim emziğini" cevabını verdi.

Bunun üzerine Poyraz "Şampiyonsan efendi olacaksın" demesi Turabi'yi resmen çıldırttı. Turabi de "Konuşma efendiliği öğretecek son adamsın" yanıtına Poyraz'ın "Seni ağlatacağım" sözüne daha fazla tahammül edemeyen Turabi rakibinin üstüne doğru saldırıya geçti. Turabiyi ve Poyraz'ı takım arkadaşları tutarak olası bir fiziksel müdahalenin önüne geçtiler.

Bu olayı üzerine Acun Ilıcalı acil olarak ada konseyini toplayarak kırmızı alarm verdi. Konseyde de söz alan ikiliden Poyraz "Ben saygılı adama saygılı yaklaşırım. Saygısız adama da anladığı tondan yaklaşırım" dedi.

Turabi de "Konuşma ya. Bak konuşma sen ha. Sen sadece kendini zeki sanan....." cümlesi ağzından çıktığı an fragman da sona erdi.