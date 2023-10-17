Turan grubunun konseri İsrail saldırısı nedeniyle yarıda kesildi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, saldırıyı kınayarak, “Bu bir katliamdır. Kesinlikle kabul edilemez.” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında konser

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Kazakistan müzik grubu Turan’ın konser düzenlediği belirtildi. Konser, Türk ve Kazak halk müziği eserlerinin seslendirilmesiyle başladı.

İsrail’in hastane saldırısı dehşete düşürdü

Konser sırasında İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasıyla yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in, konserin durdurulmasını talep ettiği ifade edildi. Genç, sahneye çıkarak, katil ve terör çetesi olarak nitelendirdiği İsrail’in birkaç gündür dünyanın gözü önünde Gazze’de Müslümanları hedef alarak kadın, yaşlı ve çocuk demeden katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

“Bu kanın durması gerekiyor”

Genç, şunları kaydetti:

“Batılı ülkeler ve emperyalizmin başı Amerika bu katliama sessiz kaldıkları yetmiyormuş gibi sivil ölümlerini ve insanlık suçlarını örtbas etmeye gayret ediyor. Daha bu akşam Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesinin vurulduğunu ve 600’ü aşkın sivilin şehit edildiğini bu esnada haber aldık ve etkinliğimizi yarıda kestik. Zafere giden yolda en temizinden mücadele eden kahraman Filistinlilerle başa çıkamayan terör çetelerinin hıncını hastalardan ve masum sivillerden çıkartması asla kabul edilemez. Bu saldırı işgalci siyonistlerin ‘ey dünya siz susuyorsunuz, biz bu sessizliğinizle daha çok kan dökeceğiz’ demesi anlamına gelmektedir.”

“Eminiz ki Allah Filistin’e şanlı bir zafer nasip edecektir.” ifadelerini kullanan Genç, “İnsanlık suçlarına alenen bulaşmış, Nazi benzeri bu teröristlerin alacağı cevap elbet çok sert olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.