Türbanlı kadınlara özel 'takma tırnak trendi' sosyal medyada tepki topladı

Sosyal medyada son zamanlarda Türbanlı kadınlara özel olarak yapılan 'takma tırnak trendi', gündeme oturdu. Bu trend, bazı kullanıcılar arasında beğeni toplarken, bazıları ise gereksiz olduğunu savundu. Ayrıca, trendin dini açıdan uygun olup olmadığı konusunda da farklı görüşler ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar, bu trendin dini değerlere uygun olmadığını savunurken, diğerleri ise kişisel tercih olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medyada başlayan bu tartışma, Türbanlı kadınların giyim tercihleri üzerinden dini ve kültürel tartışmaların da fitilini ateşledi.