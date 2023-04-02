Çaykur Rizespor bu puanı bile öp de alnına vur! Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Ligini ilk iki sırada tamamlayıp, Süper Lig’e çıkma şansını yeniden yakalayan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, konuk ettiği Bandırmaspor önünde istediğini alamadıysa da kendine kalan tek puan ve averaj üstünlüğüyle ligde Samsunspor’un ensesine geldi.

Biri lig 3’ncüsü, bir diğeri ligde 44 puanla 11’nci sırada bulunan iki takımın karşılaşmasını izlerken, özellikle ilk 45 dakika da şunu düşündüm.

Sanırım, bu iki takımda bugün komple oruçluydu. Maç yemeği de değil sanki iftar vakti güveç yemiş, yaklaşık bir buçuk saat sonra da maça çıkmışlar gibi. İnanın izlerken içim geçti, bir ara uykum geldi. TTF 1.Ligi’nde şampiyonluğa oynayan bir takım ve hiçbir iddiası olmayan Beyçimento Bandırmaspor…

Yeşil mavilileri bir kenara alırsak, bordo beyazlıların ilk yarıda net bir gol atağı yok. Kendi yarı alanına karargahı kurmuş, çayını kahvesini söylemiş, belki bir kontra top yakalarda hücuma gideriz hesabıyla görüntü veren bir takım.

Ya arkadaş bu nasıl bir futbol? Bandırma 4-5 pas yapamıyor. Ç.Rizespor zaman zaman da ona uyarak, rakip kalede sadece iş arıyor. Ev sahibinin iki-üç tane hatırı sayılabilecek pozisyonu var. Orta sahadan driplingle getirilen toplar olmazsa var ya, bandırma sahasında mangal yapacak!

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Aynı saatlerde Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. Rizespor’un taraftarının yarısı stadyumda yarısı ekran karşısında Fenerbahçe-Beşiktaş maçını seyretmiyorsa kalıbımı basarım! O zaman kardeşim kötü sonuç aldın mı, her zamanki gibi teknik adamın için istifa diye bağırmayacaksın, bağıramazsın.

Rize’nin ilçeleri hariç merkez nüfusu 153 bin.

Ç. Didi Stadyumu 15 bin kişilik ama yarısı bomboş. E, peki nasıl ilk ikiye gireceksiniz? Yönetim, teknik heyet ve futbolcular elinden geleni yapıyor ama taraftarın gelmeyen kısmı ortalarda yok.

Bülent Korkmaz sahanın kenarında kendini yırtıyor, Sami Uğurlu kaderine razı bir havada!

Tamam belli, ev sahibi konuk ekibe nazaran biraz daha üstün. Orta sahasından Azubuike top getirecek, Ogün, koşan adamın önüne koridoruna topu akıtacak, Bolasie, Amilton ve Mary önündeki topla gidip golü bulacak. Gerçi böyle iki, üç pozisyonda yakalamadılar değil ama sorun şu? Hazırlık pasları yok, top yapma yok, tempo yok. E, böyle olunca da zorlanırsın kardeşim!

Eyüpspor ile puan cetvelinde yer değiştirmek için, bu gece yörenin avcı kuşu atmaca desenli formalarla, üç puan için sahaya çıkan Rizespor’da, cezalı olan Bahadır ve sakatlıkları devam eden; Emircan, Kerem, Oğuz, Efe ve Abdullah, olmayan isimlerdi.

Karşılaşmanın başlama düdüğünü orta hakem Burak Şeker çalmadan, ev sahibinin 63 puanlı liderle arasında 11 puan fark vardı ama iki maçı eksikti. Eyüpspor’un ise puanı 53 idi. Yani en yakın rakibiyle arasında tek puan var. Ambiyansı ise sanki dersin Rizespor kümeye oynuyor, ortam o!

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Bu gece tribünlere gelip takımlarını destekleyenleri ise alkışlamak lazım.

B. Bandırmaspor, gol yemeyip bir puan alıp gitse öpüp alnına vuracak. Sakat olan Soukou ve Mulumba’larının eksikliği devam ederken; kaptanları Kerim, etrafındaki arkadaşlarını 90 dakika bitene kadar diri tutmanın peşindeydi.

Yeşil mavililerin kaptanı Emirhan ise önündeki orta sahayı ve hücum hattını gidin, çekilmeyin benzeri şekilde uyardıysa da golsüz sonuç değişmedi.

İkinci yarıya Amilton’un yerine Alper Potuk ile başlayan Korkmaz Hoca, Olawoyin’le de golü az kalsın buluyordu, bulmuyor değil.

Bandırmaspor’un son 10 dakikaya girilirken Levent ile gole çok yaklaşması, ev sahibine ve taraftarlarına adeta nefeslerini tutturdu!

Gol zenginliğinin dürbünle arandığı bu maçta; oyuncuların en çok yaptığı şey, futbol adına en çirkiniydi. İki de bir oyunun kesilmesi, karşılıklı atışmalar, hakeme itirazlar, falan, filan biz de yedik!

Ç.Rizespor evindeki bu önemli 3 puan fırsatı kaçırmasına rağmen, maç sayısı ve puanları eşit olan Eyüpspor’un, 10 gol averajıyla bir üstüne çıkarak, ligde 2’nci sıraya yerleşti.

E, böyle eksik tribün desteği böyle futbolla ‘’Buna da şükür’’de, öp de alnına vur.