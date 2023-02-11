Monaco yetim kalan PSG'yi üçledi

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Fransa Ligue 1’deki haftanın maçında; lig lideri PSG Saint Germain FC, Louis II Stadyumu’ndan bu gece eli boş döndü.

Tüm Avrupa liglerinde olduğu gibi, bu karşılaşma öncesinde de ülkemizdeki büyük felaket nedeniyle saygı duruşu yapılarak maça başlandı.

Soğuk ama güneşli pırıl pırıl bir havada başlayan maçın ilk dakikalarından itibaren oyuna ağırlığını koyan mekanın sahibi Monaco, yakaladığı net pozisyonları hanesine pozitif olarak yazınca gülen taraf oldu.

Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan ev sahibine karşı, bu deplasmana oldukça eksik gelen lig lideri; özellikle MBappe, Messi ve Sanchez’in yanı sıra Mukiele ve Verratti gibi oyuncuların sakatlığı, Fransız teknik adamları Christophe Galtier’i, bu 90 dakika öncesinde oldukça sıkıntıya soktu.

Belçikalı Phillippe Clement’in ekibi Monaco, orta hakem Clement Turpin’in başlama düdüğüyle oyuna ağırlığını koydu. Takım değeri 365 milyon Euro olan kırmızı beyazlılar genelde domine bir görüntü verirken, bunun semeresini ilk yarıda Rus Golovin’in oyunun hemen başında attığı golle gördü. Ardından, Ben Yedder kendinin 13 ve uzatmadaki 14 ncü gollerini atarak ilk yarıya imza attı.

Bu yarıdaki PSG’nin tek golü kontra bir topla geldi. Bernat’ın pasını arka direk önünde karşılayan Zaire Emery, kaleci Nübel’in bakışları altında filelere gönderdi.

*

Kadro değeri 1 Milyar Euro olan başkentin takımı PSG, aralarında 10 puan fark olan Monaco ile puan farkını 7'ye indirdi. Artık gözünü bir an önce dönmelerini beklediği sakat oyuncuların durumuna çevirdi.

PSG’nin ilk yarıdaki isteksiz ve arzusuz oyununda en önemli kırılma anlarından biri, Monaco’nun kaptanı Ben Yedder’in attığı 2 nci golde, liderin defans bloğundaki Bitshiabu’nun yaptığı inanılmaz hata ile topu Ben Yedder’e kaptırmasıydı, o da zaten bu hatayı affetmedi.

Kart sınırında olan Monacolu Camara’ya karşı, Parisli Neymar’ın kart sınırında olması, en çok Brezilyalı oyuncuyu tedirgin etti diyebilirim. Özellikle Messi ve Mbappe’nin yokluğunda kendisinin de takımı haftaya eksik bırakabilme ihtimali olması, Neymar’ı saha içerisinde biraz ürkek ve daha dikkatli oynamaya itti.

Fransa Ligue 1’de ilk kez bir takım; sezonun başladığı ilk haftadan beri liderlik koltuğuna oturdu ve hiç inmedi. İşte O, PSG Saint Germain ekibi son 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ve bunu 8 maça çıkaran Monaco önünde, kaderine boyun eğmekten başka bir şey yapamadı. İkinci yarıda PSG adına oyuna dahil olan; Hakimi, Kimpembe , Gharbi, Housni ve Sergio Ramos’da, skoru değiştirebilecek gözle görülür tam bir katkı sağlayamadı diyebiliriz.

Hatırlarsanız; bu sezon Avrupa Kupaları’nda Monaco ile karşılaşan Trabzonspor, Fransa’daki ilk maçta 80 dakika 10 kişi oynadığı Monaco önünde, bu stadyumda sahadan 3-1 mağlup ayrılmış, rövanşında ise beklenmedik bir skorla Monaco’yu, Akyazı’da 4-0 yenerek, Fransa’ya uğurlamıştı.