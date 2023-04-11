Samsunspor tuzlu direkten döndü. Turgay Beşyıldız yazdı

Liginin lideri, bu ligin yere sağlam basan takımlarından birini Tuzlaspor’u, evine konuk ettiği bu serin gecede, 11 yıl sonra yeniden süper Lig’in kapısını araladı.

Karşılaşmaya taraftarlarını da arkasına alarak hızlı başlayan Samsunspor, daha 2’nci dakikada Ganalı Philip Gameli’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Aslında erken gelen bu gol, sanki kırmızı beyazlıların gardını ve temposunu düşürdü.

Mavi beyazlıların Leya ve Mehmet Taş ile yokladıkları liderin kalesi, bu pozisyonlarla sıkıntı yaşayınca, Şirinler;oyuna ağırlığını bir an önce koymak istedi.

Zeki Yavru’nun köşe atışından, Brezilyalı Tanque ile kafa ile golü bulduysa da, golden önceki bariz faul ‘VAR’ dan yok olmadı! Kenar monitörden golü tekrar izleyen maçın orta hakemi Direnç Tonusluoğlu, haliyle bu golü iptal etti.

‘’Rahat bir nefes aldım’’ derken, yine strese giren ev sahibi takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda bir kazaya kurban gitmemek için, işi sıkı tuttu. Gol atmanın yanı sıra gol yememenin de hesaplarını yapan Hüseyin Eroğlu, saha kenarında oldukça temkinli idi.

Orta sıraların hafife alınmayacak kemik takımının teknik adamı Özcan Bizati, haddini bilerek oyuncularını oynattı. Kafasını çok kaldırmadı ama eğmede eğmedi!

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Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan İstanbul ekibi; tam kadro geldiği Karadeniz kıyısından istediğini son dakikada alırken, öncesindeki faule kurban gitti.

Lider ekip de devre arası kaptan Osman Çelik, yerini Kaan’a bırakıp soyunma odasında kaldı. Tuzla takımında da Ozan formasını Bilal’e bıraktı ve üstünü giydi.

Mavi beyazlıların orta sahasında Sloven kaptanları Rotman, ikinci bölgeyi elinden geldiği kadar kontrol altında tutmaya çalıştıysa da, Samsunspor defans bloğu hücuma çok fazla çıkmayarak arka alanı rakibine daraltmaya çalıştı.

Muhammet’in sakat, Trabzonlu oyuncusu Yusuf Abdioğlu’nun cezalı olduğu ligin beyi, ikinci yarıya da hızlı girmesine rağmen, ilerleyen dakikalarda her nedense kendi sahasına yerleşti. Psikolojik olarak buradaki amaç galibiyeti korumak mıydı? Bilmiyorum.

Önündeki bu sahneyi gören kırmızı beyazlı taraftarlar, takımlarını biraz daha olsun ateşlemek için maçın üçte birlik son bölümünde tribünlerini ayağa kaldırdılar.

Bu yarıda Tanque ve oldukça yorulan Fofana, Tuzla’nın ceza alanında fazla etkili olamamaya başlayınca, teknik adamları Eroğlu tarafından kenara alındılar.

Mavi beyazlılarda, ikinci yarının başında maça dahil olan Bilal Başacıkoğlu, oyun kuruculuğuna üstlenirken takımına da oldukça hareket getirdi.

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Bu karşılaşama da ki bir enteresan durumdan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Tuzlaspor’da 76’ ncı dakikada oyuna giren Bünyamin, 90’ ncı dakikada hocası Bizati tarafından oyundan alınmak isteyince, Bünyamin bu isteği ‘red’ etti, dışarı çıkmak istemedi ve çıkmadı. Orta hakem Tonusluoğlu’da kural gereği karşılaşmayı devam ettirdi.

Bizati, sahaya sokarken oyuncusuna dediğini yapmadı diye ya da başka bir nedenle Bünyamin’i dışarı almaya kalktıysa, çok ayıp etti. Bir oyuncu böyle rencide edilmez, utandırılmaz. Varsa bir hesabın maçtan sonra soyunma odasında ya da maç sonrası kendi tesislerinde ilk idmanda soyunma odasında görürsün. Tamam mı Bizati Hoca?

Samsunspor ‘VAR’ da geçerli olmayan ve faul sayılan ve de iptal edilen 2’nci golünden sonra, birazda tek gollü galibiyetini korumaya da kalkınca, 90 dakikayı belki istediği futbolla değil ama alması gerektiği 3 puanla kapatması kendi talihiydi.

Çünkü; uzatmanın son dakikasında, girdiğinden beri takımına pozitif katkı sağlayan Bilal’ın kendi bireysel kabiliyetiyle getirip, Adeniyi’ye attırdığı beraberlik golü ev sahibini şok etti.

Yalnız, öncesindeki faul pozisyonu izlenip ‘VAR’ın görüntüsüyle iptal olunca, Samsunspor bu zar zor galibiyetle adeta direkten döndü.

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