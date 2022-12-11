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Erzincan'da maçta tribünde kalp krizi geçiren Turgay Eren hayatını kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor maçını tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 18:56
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Turgay Eren Erzincan'da maçta tribünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Erzincan'da maçta tribünde kalp krizi geçiren Turgay Eren hayatını kaybetti
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Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki karşılaşmayı izleyen taraftar Turgay Eren (67), maçın son dakikalarında tribünde fenalaştı.

Bunu görenler, saha görevlilerinden yardım istedi.

Bu sırada aynı tribünde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Eren'e kalp masajı yaptı.

İlk müdahalenin ardından vatandaşlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşınan Turgay Eren, kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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