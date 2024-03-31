Turgut Altınok'un bir kızının RTÜK'te diğerinin Dışişleri'nde çalıştığı ortaya çıktı. KPSS'siz işe girmişler

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’un bir kızının Dışişleri Bakanlığı'nda diğerinin ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) çalıştığını açıkladı.

Mengü, ayrıca bu kurumda çalışanlara Altınok’un kızlarının işe gittiklerine dair sorduklarını ve gelen cevaplarda, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan kızının KPSS’ye girmeden özel kalem müdürü olduğunu, RTÜK’te çalışan bir diğer kızının ise Korona’dan itibaren Kovid izni alarak çoğunlukla evden çalıştığını öğrendiklerini iddia etti.