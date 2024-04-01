20 yıl AKP’nin, 14 yıl Turgut Altınok’un yönettiği Keçiören CHP’ye geçti

Ankara’da AKP adına; 1994, 1999, 2004 ve 2019 yıllarında Turgut Altınok'un, 2009 ve 2014 yıllarında da Mustafa AK'ın kazandığı Keçiören Belediyesi’nin 20 yıl sonra el değiştirdi.
Son haftalarda mal varlığına ilişkin tartışmalarla gündeme gelen mevcut Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı ilan edilmesi sonrası Zafer Çoktan'ı aday gösteren AKP, kesin olamayan sonuçlara göre yüzde 38,78'te kaldı.
CHP adayı Mesut Özarslan ise yüzde 46,60'lık oy oranına ulaşarak yeni Keçiören Belediye Başkanı oldu.
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