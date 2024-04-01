20 yıl AKP’nin, 14 yıl Turgut Altınok’un yönettiği Keçiören CHP’ye geçti

AKP, Ankara’da Turgut Altınok'un mevcut belediye başkanı olduğu Keçiören'de de 20 yıl sonra kaybetti. CHP adayı Mesut Özarslan kesin olmayan sonuçlara göre yeni Keçiören Belediye Başkanı oldu.