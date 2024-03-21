Turgut Altınok'un Oğuzhan Uğur'un programında terlediği anlar. Torpil sorusunda kendini ele verdi

Serhat Ağa
Turgut Altınok'un Oğuzhan Uğur'un programında terlediği anlar. Torpil sorusunda kendini ele verdi
Cumhur İttifakının Ankara adayı Turgut Altınok Oğuzhan Uğur’un sunduğu programa katıldı. Programda seyirciler tarafından Turgut Altınok’a torpil sorusunun sorulması ile Altınok kendisini ele verdi.

Seçimler öncesinde yaptığı programlar ile vatandaşlardan oy isteyen siyasileri seçmenler ile yüz yüze getiren Oğuzhan Uğur, yerel seçimler öncesinde de programını sürdürmeye devam ediyor.

ekran-goruntusu-2024-03-21-094610.png

Ankara’da mevcut başkan Mansur Yavaş’ın karşısına çıkarılan AKP’li Keçiören Belediye Başkanı ve ABB adayı Turgut Altınok Oğuzhan Uğur’un programına katıldı.

Daha önce açıkladığı mal varlıkları ile gündem olan, daha sonra hakkında eksik mal varlığı açıkladığı iddiası ile bu konuda gündemden düşmeyen Altınok bu programda da mal varlığı ve torpil sorularını yanıtlamaya çalıştı.

TORPİL SORUSUNDA KENDİSİNİ ELE VERDİ

Altınok kendisine yöneltilen torpil sorusuna verdiği cevap ile kendisini ele verdi.

Altınok’un Belediye bünyesine torpil ile personel aldığı hakkındaki soruya, “Aldığımız personelin birçoğunun hiçbir torpili yoktur” şeklinde cevap vermesi ile kısa süren sessizliğin ardından araya Oğuzhan Uğur girdi.

ekran-goruntusu-2024-03-21-094826.png

Uğur’un, “Birçoğunun demeyin de efendim o zaman torpili olanla varmış gibi oluyor” şeklinde yanıt vermesi salonda gülüşmeler yaşandı.

Aldığı personellerin birçoğunda torpil olmadığını ifade eden Altınok’un, personeller arasında torpilli olanların da olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından ifade edildi.

Son Haberler
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor Sağlık
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu Video
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu Spor
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir?
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu Ekonomi
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı Yaşam
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı