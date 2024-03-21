Turgut Altınok'un Oğuzhan Uğur'un programında terlediği anlar. Torpil sorusunda kendini ele verdi

Seçimler öncesinde yaptığı programlar ile vatandaşlardan oy isteyen siyasileri seçmenler ile yüz yüze getiren Oğuzhan Uğur, yerel seçimler öncesinde de programını sürdürmeye devam ediyor.

Ankara’da mevcut başkan Mansur Yavaş’ın karşısına çıkarılan AKP’li Keçiören Belediye Başkanı ve ABB adayı Turgut Altınok Oğuzhan Uğur’un programına katıldı.

Daha önce açıkladığı mal varlıkları ile gündem olan, daha sonra hakkında eksik mal varlığı açıkladığı iddiası ile bu konuda gündemden düşmeyen Altınok bu programda da mal varlığı ve torpil sorularını yanıtlamaya çalıştı.

TORPİL SORUSUNDA KENDİSİNİ ELE VERDİ

Altınok kendisine yöneltilen torpil sorusuna verdiği cevap ile kendisini ele verdi.

Altınok’un Belediye bünyesine torpil ile personel aldığı hakkındaki soruya, “Aldığımız personelin birçoğunun hiçbir torpili yoktur” şeklinde cevap vermesi ile kısa süren sessizliğin ardından araya Oğuzhan Uğur girdi.

Uğur’un, “Birçoğunun demeyin de efendim o zaman torpili olanla varmış gibi oluyor” şeklinde yanıt vermesi salonda gülüşmeler yaşandı.

Aldığı personellerin birçoğunda torpil olmadığını ifade eden Altınok’un, personeller arasında torpilli olanların da olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından ifade edildi.