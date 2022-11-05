Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı

Greekcitytimes'ın haberine göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen Batı Balkan Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu ve “Eğer Yunanistan'da enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım” dedi.

Ankara'nın Atina'ya yönelik açıklamaları sorulduğunda da Miçotakis, “Eğer Türk yetkililer her Yunanistan'ı provoke ettiğinde cevap verseydim başka şeye zamanımın kalacağını zannetmiyorum” diye konuştu.

“Daha önce de söylediğim gibi, bir yere varmayacak tartışmalara girmeyeceğiz" diyen Miçotakis, "Yunanistan'ın duruşu çok nettir, buna ekleyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün, ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon (TÜFE) aylık bazda yüzde 3.54, yıllık bazda ise yüzde 85.51 olarak gerçekleşti.

"JAPON BAŞBAKANI OLSA İNTİHAR EDERDİ"

İYİ Partili Turhan Çömez konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Çömez paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Yunan Başbakan, Erdoğan’ın politikalarını takdir etti. ‘Bizde de enflasyon %85 olsa, ben de aynısını yapar, toplumun dikkatini başka yere çekerdim.’ ‘Coğrafya kaderdir’ dedikleri bu olsa gerek. Japon başbakanı olsa intihar ederdi.”