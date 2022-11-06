Yunan eski bakandan gerginliği tırmandıracak savaş açıklaması: Hazırlıklı olun

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim devam ederken Yunan tarafından çarpıcı bir açıklama geldi. Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, katıldığı etkinlikte Türkiye-Yunanistan durumunu değerlendirdi. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ifade eden Apostolakis'e göre bu gerginlik savaşı tetikleyebilir.

"SAVAŞ RİSKİNİN FARKINDA OLMALILAR"

Apostolakis, aynı zamanda Yunan halkına bir uyarıda bulunarak "Bu halk tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermişti. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalıdır" dedi.

"HARİKA BİR YASAL CEVAP OLUR"

Türkiye, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını 'Casus Belli' (savaş nedeni) sayıyor. Bu kararla ilgili olarak Apostolakis, "Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirmez. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'ye de seslenen Apostolakis, "Ankara'da bulunanlar Atina'nın hiçbir şekilde uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli" ifadelerine yer verdi.