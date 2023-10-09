Turistik gezi için gittiler, mahsur kaldılar. Meksika, İsrail’deki vatandaşlarını kurtarmak için harekete geçti

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, 300 Meksikalıyı tahliye etmek üzere Tel Aviv’e uçacaklarını söyledi. Ayrıca, çatışmada kaybolan 3 Meksikalı ile ilgili ailelerle iletişim halinde olduklarını belirtti.

Turistik gezi için gittiler, mahsur kaldılar

Olay, 7 Ekim’de başlayan İsrail-Filistin çatışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meksika’dan turistik gezi için İsrail’e giden 300 Meksikalı, ticari uçuşların iptal edilmesi sebebiyle mahsur kaldı. Ülkeye dönmek isteyen Meksikalılarla Filistin ve İsrail Büyükelçilerinin irtibata geçtiğini aktaran Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, “Orada bulunan Meksikalıların çoğu turistik gezi için seyahat etmişti. Ticari uçuşların iptal edilmesi sebebiyle mahsur kaldılar. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki uçak onları almak için İsrail’e uçacak.” dedi.

Kaybolan vatandaşlar için çalışma başlatıldı

Çatışmanın başlamasından bu yana 3 Meksika vatandaşının kayıp olduğunu belirten Lopez Obrador, ailelerle iletişim halinde olduklarını kaydetti. Ayrıca, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena da kayıp vatandaşlara ilişkin İsrailli yetkilerle durumu istişare ettiklerini bildirdi. Meksikalı yetkililer, İsrail’de kayıtlı toplam 5 bin, Batı Şeria’da 35, Gazze’de ise 2 Meksika vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

İsrail-Filistin çatışması devam ediyor

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze’den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157’isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.