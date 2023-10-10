Netanyahu’dan sert açıklama: Yapacaklarımız nesiller boyu yankılanacak

İsrail ve Filistinli grup arasındaki gerilim devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Gazze'de Hamas'a yönelik hava saldırıları sadece bir başlangıç” dedi.

Hamas ile terör örgütü IŞİD'in zulmünün aynı olduğunu öne süren Netanyahu, militanların hala İsrail’de olduğunu belirterek, “Elleri bağlı çocuklar aileleri ile idam edildi. Genç kadın ve erkekler arkadan vurularak infaz edildi. Diğer dehşetleri burada anlatmayacağım” dedi.

“SAVAŞ İSTEDİLER, SAVAŞ ALACAKLAR”

İsrail Başbakanı, “Biz Hamas’ın kim olduğunu her zaman biliyorduk. Artık tüm dünya biliyor. Hamas, IŞİD’dir. Ve dünyanın IŞİD’i yendiği gibi biz de onu yeneceğiz. Bu aşağılık düşman savaş istedi ve savaş alacak” diye devam etti.

Netanyahu, "Hamas savaş istedi ve bununla yüzleşecek. Düşmanlarımıza yapacaklarımız nesiller boyu yankılanacak. Önümüzde zor günler var ve kazanmaya kararlıyız. Kaçırılanlar ve kaybolanlar için her şeyi yapacağız" ifadelerini dile getirdi.

PARLAMENTOYA ÇAĞRI

İsrail Başbakanı, parlamentoya çağrıda bulunarak geniş bir koalisyon hükümeti kurulması gerektiğini işaret etti.