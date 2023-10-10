Netanyahu ve Biden görüştü: Gazze'ye kara harekatı. ABD basınından flaş iddia

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze'ye kara harekatı başlatma olasılığına ilişkin görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Axios haber sitesinin, Hamas'ın saldırılarının ardından gerçekleşen Biden-Netanyahu telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi İsrailli ve ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmede, Gazze'ye kara harekatı olasılığı ele alındı.

Biden, Gazze'deki İsrailli rehineler konusunu gündeme getirirken, Netanyahu, ABD Başkanı'na "(Gazze'ye) Girmeliyiz. Şu anda pazarlık yapamayız" dedi.

Ülkesinin, Hamas'ın saldırılarına karşılık olarak güç kullanmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen Netanyahu, "bir ülkenin Orta Doğu'da zayıflık gösteremeyeceği" mesajını verdi.

Netanyahu, Lübnan sınırında bir cephe açılmasının endişe verici ancak ülkesinin bu senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Netanyahu, "caydırıcılığı" yeniden tesis etmek gerektiği vurgusunda bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kaynaklar, Biden'ın, Gazze'ye kara harekatı yapılmaması konusunda Netanyahu'yu ikna etmeye ya da İsrail Başbakanı üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışmadığını aktardı.

İddialara ilişkin, Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlığı, henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusunun, karadan Gazze şeridine girmesi halinde kayıp verme riskinin artacağı ifade ediliyor.

Ayrıca olası bir kara harekatının, Filistinli sivil can kayıplarının daha da artmasına neden olacağı, bunun da Tel Aviv üzerindeki uluslararası baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

7 EKİM'DE BAŞLAYAN SALDIRI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Tüm savaş alanlarında hazırlıkları artıran ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam eden İsrail ordusundaki 300 bin yedek asker seferberliğe katılmıştı.